Toch groen licht voor windmolens GEMEENTE TEKENT BEROEP AAN TEGEN VERGUNNING KRISTOF DE CNODDER

16 maart 2018

02u49 0 Zandhoven Enigszins verrassend is er dan toch een vergunning toegekend voor de bouw van twee windturbines op de grens van de Zandhovense deeldorpen Massenhoven en Viersel. Eerder werden er negatieve adviezen gegeven door gemeente, provincie en gewest. De gemeente tekent beroep aan tegen de vergunning.

De voorbije maanden was er heel wat te doen omtrent een windmolenproject dat de firma W-Kracht wil realiseren langs het Albertkanaal in Massenhoven en Viersel. Maar liefst 888 inwoners van groot Zandhoven dienden een bezwaarschrift in tegen de plannen omdat ze allerhande vormen van overlast vrezen. In de vergunningsprocedure die volgde, formuleerden zowel de gemeente Zandhoven, de provincie Antwerpen als de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie een negatief advies. Desondanks zette Vlaams minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) nu toch het licht op groen voor de bouw van de windturbines.





Het kabinet van Schauvliege weerlegt in zijn motivering één van de belangrijkste argumenten tegen de windmolens. Eén van de turbines zou volgens de tegenstanders te dicht zijn ingeplant bij een bestaande boerderij. Maar Schauvliege merkt nu op dat de boerderij niet bewoond en zelfs verkrot is. Bovendien zou ze zonevreemd staan. Bijgevolg wil de minister geen rekening houden met die factor.





Kleine dorpjes

"De ministeriële beslissing verbaast ons en tegelijk ook weer niet", reageert Luk Denckens van het actiecomité. "We voelden dat er achter de schermen veel werd gelobbyd om dit project er door te krijgen. Bovendien zijn Massenhoven en Viersel maar kleine dorpjes. Daar ligt men duidelijk niet wakker van. Hoe dan ook blijft het betreurenswaardig dat een minister drie eerdere adviezen zomaar kan overrulen. We gaan nu bekijken wat we nog kunnen doen."





Ook Zandhovens burgemeester Luc Van Hove (CD&V) is niet blij met de beslissing van zijn partijgenote Schauvliege. "Volgens het gemeentebestuur was dit geen geschikte locatie om twee windturbines te plaatsen", zegt Van Hove.





"Als gemeente tekenen we sowieso beroep aan bij de onafhankelijke Raad voor Vergunningsbetwistingen. We zullen ook met de mensen van het actiecomité samen zitten om te bekijken in hoeverre we gezamenlijke stappen kunnen zetten."





De beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen dient binnen de 45 dagen te worden ingezet. Het kan wel gemakkelijk twee tot drie jaar duren vooraleer er een definitieve uitspraak komt. Intussen kan W-Kracht toch al beginnen bouwen, als men dat zou willen, want het beroep werkt niet opschortend. Indien men begint en de vergunning wordt alsnog ingetrokken riskeert W-Kracht dan wel een hoop kosten te hebben gemaakt voor niks.