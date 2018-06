Tekenschool start in september 30 juni 2018

Het staat nu vast dat er vanaf september een tekenschool komt in Zandhoven, meer bepaald in deelgemeente Pulle.





Het is de Stedelijke Academie van Lier die het onderwijs zal organiseren. "We werkten al samen met de Lierse academie voor onze muziekschool", vertelt Zandhovens cultuurschepen Rudy Willems (CD&V).





"Mettertijd kregen we alsmaar meer vraag voor een tekenschool en die komt er dus ook. In eerste instantie richten we ons op leerlingen van 6, 7 en 8 jaar. Die kinderen zullen op zaterdagvoormiddag terecht kunnen in de Pulse parochiezaal. Die was op dat tijdstip vrij en beschikt over de nodige voorzieningen. Bovendien zien we Pulle als ons cultuurdorp, dus daar past deze academie perfect in."





Voor meer informatie en inschrijvingen kan je terecht op www.academielier.be. (KDC)