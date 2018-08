Sven Nys geeft lezing 28 augustus 2018

02u27 0

Voormalig veldritkampioen Sven Nys geeft op donderdag 6 september een lezing in de Zandhovense evenementenzaal De Populier. In zijn presentatie zal Nys een overzicht geven van zijn rijk gevulde carrière en tips omtrent zaken als motivatie, focus en teamwork. Zowel voor sporters als niet-sporters kan dit interessant zijn.





De lezing begint om 20 uur en is gratis bij te wonen. Er wordt wel gevraagd om vooraf in te schrijven via 03/410.16.20 of info@zandhoven.be. (KDC)