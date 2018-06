Sporters gehuldigd 13 juni 2018

De gemeente Zandhoven zette onlangs haar meest verdienstelijke sporters van het voorbije jaar in de bloemetjes. Triatleet Yorben Verboven werd verkozen tot sportman van het jaar. Amazone Emma Van Doorslaer pakte de titel van sportvrouw van het jaar. Het eerste elftal van KFC Pulle was de beste sportploeg, terwijl VC Zandhoven als club in zijn geheel het best presteerde. Eervolle vermeldingen waren er ook voor zwemmer Milan Verreet en loopsters Marleen Van Den Eynde en Tamara Peeters.





(KDC)