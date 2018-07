Sportcomplex Het Veld opent nieuwe padelvelden 02 juli 2018

Het sportcomplex Het Veld heeft twee nieuwe padelterreinen in gebruik genomen. Padel is de snelst groeiende slagsport in Europa. De sport komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, maar op dit moment vind je bijvoorbeeld in Spanje al meer padelspelers en -pleinen dan tennissers en tennisbanen. Padel is een racketsport met elementen uit tennis en squash. Het is een terugslagspel dat gespeeld wordt op een rechthoekig terrein omringd door U-vormige glazen wanden. Padel is toegankelijk voor alle leeftijden. (ADA)