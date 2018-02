Slagerij Verstappen gaat op tournee 13 februari 2018

03u08 0 Zandhoven Soms moet je het als ondernemer niet te ver zoeken om het gat in de markt te vinden. Neem nu slager Luc Verstappen uit Sint-Lenaarts: hij kwam op het idee om een marktwagen aan te kopen en er mee op pad te gaan naar dorpen waar geen slagerij is.

Gisteren ging 'Verstappen on Tour' van start in Viersel (Zandhoven). "Of het echt zal aanslaan, moet natuurlijk nog blijken, maar het leek ons het proberen waard", glimlacht Luc Verstappen. "Een klein jaar geleden vernieuwden we al onze winkel in Sint-Lenaarts en nu wilden we onze grenzen eens verleggen." Slagerij Verstappen is vooral bekend om zijn rundsvlees, dat men zelf opkweekt in de nabijgelegen familieboerderij. In de Antwerpse regio is de marktwagen met verse vleeswaren op maandag te vinden in Viersel (aan het parochiecentrum), op donderdag in Massenhoven (aan de kerk) en op zaterdag in Kalmthout.





Er wordt trouwens verder gespeurd naar opportuniteiten in andere gemeentes. (KDC)