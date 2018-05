Skateramp weer in gebruik 05 mei 2018

De gemeente Zandhoven beschikt opnieuw over een eigen skateramp. Het is te zeggen: een oud skatetoestel dat jarenlang stond te verkommeren in het gemeentemagazijn werd van onder het stof gehaald en opgeknapt. Sinds kort staat de ramp weer opgesteld in de buurt van evenementenzaal De Populier. Enkele lokale skaters maakten intussen zelfs een filmpje om via Facebook promotie te maken voor de infrastructuur.





(KDC)