Seniorennamiddag 05 mei 2018

De gemeente Zandhoven en de plaatselijke seniorenraad organiseren op woensdag 23 mei een seniorennamiddag in evenementenzaal De Populier. Tussen 14 en 18 uur zijn alle 55-plussers welkom voor een gezellig samenzijn met muzikale omkadering van live band De Animo's. De toegang is gratis, maar om praktische redenen wordt er wel gevraagd om voor 16 mei in te schrijven. Dat kan via info@zandhoven.be of door te bellen naar 03/410.16.20.





