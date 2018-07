Schrijf u nu al in voor Kerstbeurs 31 juli 2018

02u27 0

Terwijl de zomer nog steeds hoogdagen beleeft, is kunstkring Amakuzand uit Zandhoven zowaar al begonnen met de voorbereiding van zijn jaarlijkse Kerstbeurs. Amakuzand lanceerde gisteren via Facebook een oproep naar potentiële standhouders om zich in te schrijven. De Kerstbeurs vindt op zondag 2 december plaats in de Zandhovense evenementenhal De Populier. Inschrijven kan via amakuzand@hotmail.com. (KDC)