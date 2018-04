Reserven Massenhoven spelen laatste match ooit 27 april 2018

02u34 0

De reserven van Massenhoven VC werkten hun laatste match ooit af. Vanaf volgend seizoen zet de club enkel nog in op vrouwenvoetbal en dus moeten de voetballende mannen andere oorden opzoeken. "We eindigden op een mooie manier, met een 3-0 derbyzege tegen Oelegem", zegt kapitein Laurens Verbiest. "Het blijft jammer dat ons verhaal bij Massenhoven eindigt, want velen van ons spelen hier al hun hele leven. Maar intussen hebben we ons er toch kunnen overzetten. Volgend jaar stappen we met quasi heel de ploeg over naar Pulderbos, waar we met open armen worden ontvangen. Pulderbos heeft ook geel en rood als clubkleuren, dus dat zal wel vertrouwd aanvoelen (lacht)."





(KDC)