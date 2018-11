Put van Viersel komt in Vlaamse handen Kristof De Cnodder

06 november 2018

Het gemeentebestuur van Zandhoven gaat het beheer van de gemeentelijke visvijver in deeldorp Viersel overdragen aan het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos (ANB). Vissers zullen vanaf januari 2019 via ANB een visverlof moeten aanvragen.

Door de overdracht wordt de ‘Put van Viersel’ openbaar hengelwater. Vissen op de vijver valt dan onder de Vlaamse visserijwet. De gemeentelijke visvergunning die hengelaars nu nog moeten aanvragen is vanaf Nieuwjaar niet meer van toepassing. In de plaats daarvan dient er bij ANB een visverlof worden aangevraagd.

Voor de overdracht officieel wordt, laten de bevoegde instanties eerst nog een onderzoek voeren naar de vispopulatie in de vijver. In het kader daarvan worden de vissen op donderdag 8 november met een groot net afgevangen (en nadien uiteraard teruggezet). Op deze manier kan men in kaart brengen welke soorten er in de vijver leven en hoeveel vis er ongeveer op zit. Indien de resultaten positief uitvallen, zal het Visserijfonds eventueel middelen vrij maken voor herinrichtingswerken aan de vijver.

