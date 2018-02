Put in de weg? Meld het via gratis app 15 februari 2018

02u32 0 Zandhoven Zandhoven lanceerde zopas een smartphone-applicatie die heel wat info over de gemeente bundelt. Ook meldingen aan het gemeentebestuur kunnen via deze gratis app gebeuren. "Intussen hebben al enkele honderden mensen de app gedownload", zegt burgemeester Luc Van Hove (CD&V).

De gemeente Zandhoven had al een website, een Facebookpagina en een Twitter-account. Daar komt nu dus een mobiele app bij. "We willen de digitale trein niet missen en zetten daarom in op meerdere kanalen", legt burgemeester Van Hove uit. "We vonden een firma die zo goed als gratis een app voor ons wou ontwikkelen. Gebruikers kunnen het nieuwe snufje op hun beurt gratis downloaden. In enkele dagen tijd hebben al een paar honderd mensen dit gedaan."





De app geeft allerhande informatie over de gemeente en er is ook een digitaal meldpunt voor wie pakweg een put in de weg wil signaleren. Lokale handelaars en verenigingen krijgen verder de gelegenheid om ook hun gegevens aan de app te koppelen. "Binnenkort gaan we onze bedrijven en verenigingen een mail sturen om hen te wijzen op die mogelijkheid", aldus nog Luc Van Hove. Tot slot is er ook een agenda voorzien met diverse activiteiten op Zandhovens grondgebied.