Probleem met druk op leidingwater 20 februari 2018

02u48 0

In Zandhoven is er iets bizars aan de hand met de druk op het leidingwater. De voorbije dagen kreeg drinkwatermaatschappij Pipda verschillende meldingen binnen van het wegvallen van de druk. Pidpa is de zaak aan het onderzoeken, maar kon voorlopig het probleem niet detecteren. "Onze metingen duiden niets abnormaals aan, maar we volgen het zeker verder op", zegt woordvoerder Alain T'Syen van Pidpa. (KDC)