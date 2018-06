Plannen voor extra bebouwing Bogaerevelden stopgezet 26 juni 2018

Er komt dan toch geen inbreiding van de Zandhovense wijk Bogaerevelden. Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat extra bebouwing in de wijk mogelijk moest maken, werd afgeblazen. De voorbereiding van het RUP was al jaren bezig, maar recent zette de familie die de gronden in kwestie wou ontwikkelen haar project stop. Tijdens een openbaar onderzoek liepen er verschillende bezwaarschriften binnen en ook de gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) bleek tegen. Wegens een gebrek aan draagvlak besliste de gemeente dan maar om de stekker uit het RUP te trekken. (KDC)