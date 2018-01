Plannen dorpspark goed onthaald VEEL GROEN, SPEELZONE EN KISS-AND-RIDE IN CENTRUM KRISTOF DE CNODDER

25 januari 2018

02u31 0 Zandhoven Het masterplan dat het Zandhovense gemeentebestuur voorziet voor deeldorp Massenhoven wordt alsmaar concreter. De heraanleg van de Massenhovense Kerkstraat ging begin dit jaar al van start en de uitgewerkte plannen voor een 'dorpspark' werden zopas positief onthaald door de lokale verenigingen.

Ongeveer een jaar geleden stelde het gemeentebestuur van Zandhoven een (aanzet tot) toekomstvisie voor de inrichting van elke deelgemeente voor. In Massenhoven zijn de eerste stappen van dat masterplan sinds kort zichtbaar. Zo is men in een deel van de Kerkstraat volop bezig met het aanleggen van nieuwe fietspaden. Halfweg dit jaar komen de voetpaden in een ander deel van de Kerkstraat aan de beurt.





In een latere fase krijgt het dorpscentrum een hele andere aanblik. Bedoeling is immers om een groen dorpspark te creëren, dat via een 'trage weg' in verbinding staat met het kasteeldomein van de adellijke familie Montens. Een eerste versie van die plannen werd inmiddels uitgetekend door een studiebureau.





"Volgens de plannen wordt het onverharde paadje tussen het centrum en domein Montens een volwaardige weg voor voetgangers en fietsers", zegt bevoegd schepen Joris Geens (CD&V). "Verder krijgt het openbare perceel tussen de basisschool en de kerk een grondige facelift. Daarbij worden de nodige groene accenten gelegd. Tussen de school en de kerk worden ook een speelzone, een evenemententuin en een kiss-and-ride zone voorzien. Bedoeling is dat de mensen de kiss-and-ride opdraaien langs de Kerkstraat en weg rijden via een aan te leggen éénrichtingsstraat rond de kerk. Daar is plaats voor, zonder dat we aan de oude begraafplaats moeten komen."





400.000 euro

De visie op dit dorpspark werd eerder deze week voorgelegd aan de lokale verenigingen en die onthaalden het project positief. "De vertegenwoordigers van de verenigingen krijgen nu ongeveer een maand om alles nog eens te bekijken en eventuele opmerkingen te formuleren", legt schepen Geens uit. "Nadien volgt er een infovergadering voor alle bewoners. Als er geen grote bedenkingen naar boven komen kunnen we vervolgens aanbesteden." Geens wil zich niet op een startdatum voor de werken vastpinnen, maar geeft wel mee dat de aanleg van het dorpspark verschillende maanden zal duren en ongeveer 400.000 euro zal kosten.





Nevenbestemming kerk

In het Massenhovense masterplan is ten slotte ook sprake van een opknapbeurt voor parochiecentrum Sint-Stefaan, maar dat is vooralsnog niet concreet uitgewerkt. "In de vlakbijgelegen kerk vinden nu al niet zo veel misvieringen meer plaats. Misschien kunnen er op termijn enkele activiteiten van het parochiecentrum - zoals concerten en tentoonstellingen - naar de kerk worden overgeheveld", oppert Joris Geens. "Afhankelijk van de noden kan de renovatie van de parochiezaal anders worden ingevuld. Op dat vlak zijn we alles rustig op een rijtje aan het zetten."