Picknick en Vlaamse kermis 06 juli 2018

02u42 0

Aan Huize Bruyneel, aan de Vierselbaan 2 in Zandhoven, staan zondag allerlei activiteiten op het programma in het kader van de Vlaamse feestdag. Zo organiseert het gemeentebestuur een picknick en een Vlaamse kermis. C4 en Cliff Willy zorgen voor de muzikale omkadering. Voor de allerkleinsten is er kinderanimatie. De festiviteiten beginnen om 13.30 uur. (KDC)