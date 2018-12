Parochieteam bedankt gulle schenkers SEO

13 december 2018

09u44 0 Zandhoven In Pulle is het parochieteam erg tevreden over de inzamelactie voor Moeders voor Moeders. De actie wordt elk jaar georganiseerd ten voordele van kansarme moeders. Dit jaar spreekt het parochieteam van een succes.

Het parochieteam van Pulle hield deze week naar goede gewoonte een inzamelactie voor de vzw Moeders voor Moeders in Borgerhout. Op dinsdag 11 en woensdag 12 december kon iedereen spulletjes doneren voor kansarme moeders in Antwerpen. De donaties werden binnengebracht in het parochiehuis De Griffel in de Dorpsstraat. Schenkingen zoals voedsel, kledij, poetsproducten en speelgoed waren meer dan welkom.

Volgens het parochieteam was de inzameling een succes. “Jullie hebben weer je warme hart laten zien”, klinkt het op sociale media.