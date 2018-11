Opvolging gezocht voor heemkundige kring Kristof De Cnodder

08 november 2018

Na ongeveer vijftig jaar actief te zijn geweest heeft de Zandhovense heemkundige Kring De Schout zichzelf ontbonden. De heemkring droeg haar archief over aan de gemeente Zandhoven. Het gemeentebestuur hoopt nu andere mensen warm te kunnen maken voor heemkundig werk.

De Schout was een begrip in Zandhoven, maar sinds kort bestaat de vereniging niet meer. “Het bestuur werd een dagje ouder en er diende zich niet meteen vers bloed aan”, weet Zandhovens burgemeester Luc Van Hove (CD&V) te vertellen. “Uiteindelijk besloot men er collectief mee te stoppen. Alle begrip daarvoor, maar tegelijk vindt het gemeentebestuur dat jammer. De heemkundige kring leverde erg nuttig werk: de geschiedenis van het dorp uitpluizen en bewaren voor toekomstige generaties.”

Van Hove hoopt dat binnenkort alsnog andere mensen opstaan om het werk van De Schout verder te zetten. “In dat verband polsten we al eens de werkgroep die zich de voorbije vijf jaar inzette voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Ik heb het gevoel dat enkele mensen uit die groep zeker interesse hebben in heemkunde, maar momenteel zijn ze natuurlijk nog volop bezig met de apotheose van honderd jaar ‘Groote Oorlog’. Eens 11 november is gepasseerd zien we wel verder.”