Opruimactie zwerfvuil 23 maart 2018

Op vrijdag 30 maart organiseert de gemeente Zandhoven een grote zwerfvuilopruimactie in alle deeldorpen. Vrijwilligers kunnen om 18.30 uur verzamelen aan het gemeentehuis van Zandhoven, de kerk van Massenhoven, de parochiezaal van Viersel, de kerk van Pulle of het dorpsplein van Pulderbos. De gemeente zorgt voor het nodige materiaal en trakteert de helpers na afloop van de actie op een snack en een drankje. Er wordt wel gevraagd aan de vrijwilligers om voor 28 maart in te schrijven, zodat er genoeg eten en drinken kan worden voorzien. Inschrijven kan via milieu@zandhoven.be (KDC)