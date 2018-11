Opgepakte cannabistelers blijven in de cel Sander Bral

30 november 2018

16u39 0 Zandhoven De twee verdachten die in verband gebracht worden met de opgerolde cannabisplantage in Pulderbos (Zandhoven), blijven aangehouden. Dat bevestigde het parket van Antwerpen. Donderdag werden zevenhonderd planten ontdekt in een woning in Pulderbos.

De lokale politiezone ZaRa (Zandhoven, Ranst) viel dondernamiddag binnen in een woning aan Beemdweg in Pulderbos. Het pand werd al enige tijd in de gaten gehouden door de lokale recherche. De rolluiken bleven steeds dicht, er was opvallend veel elektriciteitsverbruik en op de meest onmogelijke uren werd er aan- en afgereden met bestelwagens.

Op de zolderkamer boven de garage werden zevenhonderd cannabisplanten aangetroffen die klaar waren voor oogst. De politie kon onmiddellijk twee verdachten arresteren die in verband gebracht werden met de plantage. “Het gaat om een 26-jarige man uit Eindhoven en een Bulgaar van 43 jaar”, klinkt het bij het parket van Antwerpen. “Hun aanhouding werd vrijdag bevestigd door de onderzoeksrechter.”