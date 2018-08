Open Vld doet toch mee aan kiesstrijd 27 augustus 2018

Open Vld heeft bevestigd dat men in Zandhoven zeker met een lijst zal komen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nadat de partij in 2012 geen enkele zetel wist te veroveren, werd er niet veel meer vernomen van de Zandhovense liberalen. Onder impuls van het nationale bestuur van Open Vld werd er recentelijk een nieuwe bestuursploeg aangesteld in Zandhoven. Thomas Mestdagh - oud-medewerker van onder anderen Guy Verhofstadt - is één van de mensen die mee zijn schouders zetten onder de heropstart. "De Zandhovenaren zullen op 14 oktober zeker op Open Vld kunnen stemmen, al gaan we waarschijnlijk niet aan een volledige lijst geraken", vertelt Mestdagh. "Dat is geen ramp. Ik heb liever tien geëngageerde kandidaten dan een hoop mensen die enkel meedoen om de lijst te vullen. We mikken op één zetel en hopen stiekem op meer." Lijsttrekker wordt normaal Thomas De Boe, die eerder partijvoorzitter was in Hove, maar intussen verhuisde naar Zandhoven. Verder moeten Thomas Mestdagh en kersvers advocaat Vincent Leys (uit deeldorp Viersel) de speerpunten worden. (KDC)