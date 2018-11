Op- en afrit van E313 richting Hasselt gaat twee en een halve maand dicht Kristof De Cnodder

16 november 2018

11u00 0 Zandhoven Maandag start in Massenhoven een volgende fase van de heraanleg van de N14 (Liersebaan). Automobilisten dienen er rekening mee te houden dat de op- en afrit van de E313 in de richting van Hasselt vanaf dan zal worden afgesloten tot eind januari 2019.

Wie vanuit Zandhoven centrum richting Hasselt wil, wordt gevraagd om de calamiteitenroute F te volgen. Via Nijlen kom je dan terecht aan de oprit in Grobbendonk. Verkeer dat via de autosnelweg vanuit Antwerpen komt en in de buurt van Zandhoven moet zijn, neemt ter hoogte van Ranst best de E34 om dan in Zoersel de snelweg te verlaten.

Op de Liersebaan zelf wordt in eerste instantie gewerkt tussen de Kanaalstraat en de brug over de E313. Het gemotoriseerde verkeer op de Liersebaan zal steeds kunnen blijven passeren, zij het over twee versmalde rijstroken. Fietsers worden om veiligheidsredenen verplicht om via de Herentalsebaan en de brug van Viersel om te rijden.