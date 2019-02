Onbekenden vergiftigen honden in Zandhoven Sander Bral

24 februari 2019

16u48 0 Zandhoven Politie en gemeentebestuur raden hondenhouders aan extra goed op te letten. Na enkele voorvallen met vergiftigde honden lijkt het erop dat een kwaadaardige ziel het op de onschuldige dieren gemunt heeft. Begin dit jaar kwam een vergiftigde herdershond in Zandhoven om het leven en ook deze week deden er zich verdachte incidenten voor met honden.

Vrijdagochtend werd een jack russell plotseling onwel tijdens zijn dagelijkse wandeling met baasje in het gemeentelijk speelbos. Een dierenarts moest met spoed uitrukken om het kritieke dier aan een infuus in een zuurstoftent te leggen om het te redden. In het braaksel van de hond werden knaloranje bolletjes gevonden. De dierenarts vermoedt dat de jack russell een erg agressief gif had ingenomen tijdens de wandeling.

Eerder deze week werden aan Oelegembaan, vlakbij het speelbos, al vergiftigde pistolets aangetroffen en merkte de eigenaar van een herdershond op dat er gehaktballen in zijn tuin werden geworpen door een onbekende. Eind januari stierf een andere herdershond in de Heistraat na het innemen van gif. Enkel het geval met de jack russell van vrijdag werd aangegeven bij de lokale politiezone ZaRa. “Wij roepen de burgers op om alle verdachte zaken meteen te melden zodat de politie een ruimer onderzoek kunnen voeren”, klinkt het bij politie en gemeentebestuur.