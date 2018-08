Noodplancoördinator voor vier gemeentes 23 augustus 2018

02u40 0

De gemeentes Schoten, Schilde, Zandhoven en Ranst zullen samen een intergemeentelijke noodplancoördinator in dienst nemen. Vanuit de hogere overheden is de aanstelling van zo'n specialist ter zake verplicht. Bedoeling is dat de persoon in kwestie noodplanningen opstelt en oefeningen te velde coördineert. De gemeente Schoten nam het initiatief en zal de nieuw aan te stellen werknemer op haar loonlijst zetten. De drie andere gemeentes kunnen ook een beroep doen op zijn of haar diensten en helpen bij de betaling. (KDC)