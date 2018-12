Nieuwjaarszangers kunnen gratis fuiven met DJ F.R.A.N.K. Kristof De Cnodder

29 december 2018

20u36 0

De zaakvoerders van drukkerij Status Design and Printing uit Pulderbos willen op een originele manier het nieuwjaarszingen in het dorp opnieuw stimuleren. Op 31 december organiseren ze tussen 13 en 17 uur een fuif voor de zingende kindjes (en hun ouders).

“Het nieuwjaarszingen op 31 december is de laatste jaren wat aan het slabakken en dat vinden we jammer, want op zich is het een toffe traditie”, zegt Geert Vertruyen van Status Design and Printing. “In een poging om opnieuw wat animo te brengen rond het zingen, zetten we nu voor het eerst een kinderfuif op poten. Plaats van afspraak is een tentje vlakbij onze firma, die gelegen is in de Rozenlaan 33.”

De Pulderjam party start om 13 uur, vlak na het zingen dus. De toegang is gratis. Onder andere DJ F.R.A.N.K. – bekend van dancings als Carré en The Villa en festivals als Tomorrowland – komt langs voor een set. “Ik ken F.R.A.N.K. persoonlijk, vandaar”, glimlacht Geert Vertruyen, die ten slotte nog meegeeft dat de opbrengst van de drankverkoop naar een goed doel gaat. “We gaan er vier inwoonsters van Pulderbos mee sponsoren die meedoen aan de honderd kilometer voor Kom op tegen Kanker.”