Nieuwe huishoudhulpservice 09 juni 2018

02u55 0

In de Torenstraat 8/2 in Pulle opent dit weekend een nieuwe huishoudhulp- en strijkdienst. Het gaat om een filiaal van de firma Steam & Clean, die al vestigingen had in Lille en Lichtaart. Klanten kunnen er betalen met dienstencheques. Zaterdag en zondag kunnen geïnteresseerden eens een kijkje komen nemen tussen 14 en 17 uur.





Meer info vindt u ook op www.steamclean.be. (KDC)