Nieuwe bushalte aan Huize Bruyneel 02 maart 2018

De buslijnen 420, 421, 427 en 428 zullen weldra opnieuw door het centrum van Zandhoven passeren, weliswaar langs een andere route dan vroeger. Sinds het dorpscentrum werd heraangelegd passeerden de bewuste bussen enkel nog langs de Zandhovense ring (N14), maar daar komt dus verandering in. Binnenkort zullen de bussen stoppen aan een nieuwe halte aan Huize Bruyneel, in de Vierselbaan. Nadien rijden ze via de Liersebaan opnieuw richting N14 (en omgekeerd). Op de N14 zelf wordt de tijdelijke halte ter hoogte van de Driehoekstraat een definitieve. Buslijnen 408, 411 en 419 komen sinds enkele weken al opnieuw door Zandhoven centrum. (KDC)