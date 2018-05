Nieuw kleurtje voor fietssuggestiestroken 05 mei 2018

De fietssuggestiestroken op de Liersebaan in Zandhoven worden binnenkort opnieuw geschilderd. De gele verf die nauwelijks enkele maanden geleden werd aangebracht, is intussen alweer deels verdwenen. Blijkbaar werden de stroken aangebracht bij slecht weer en had dat een nefast effect voor de verf. De aannemer zal zijn werk nu kosteloos opnieuw uitvoeren, want de verkleuring van de stroken trad op binnen de vooropgestelde garantieperiode. (KDC)