Nieuw kippenkraam op dorpsplein 21 juni 2018

De Zandhovense deelgemeente Massenhoven heeft er sinds gisteren weer een winkelkraam bij. Kippenkraam 'De Gegrilde Kip' zal om de veertien dagen 's woensdags te vinden zijn op de parking voor het oude gemeentehuis. Sinds enkele maanden kwam er al een mobiele viskraam (op dinsdag) en een slager (op donderdag) langs in het kanaaldorp. Na het verdwijnen van de Aldi vestiging bleven er nog amper voedingswinkels over in Massenhoven. Het gemeentebestuur probeert nu verkopers van buitenaf te stimuleren om het dorp aan te doen. (KDC)