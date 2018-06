Nieuw circulatieplan op komst 08 juni 2018

Het gemeentebestuur van Zandhoven heeft de intentie om een nieuw verkeerscirculatieplan in te voeren in het centrum van deeldorp Pulle. Van aan de slager in de Dorpsstraat zou je dan enkel nog richting kerk mogen rijden. Van aan de kerk is er dan weer éénrichtingsverkeer voorzien naar de Boudewijnlaan. Ter hoogte van café Het Anker mag je wel nog een klein stukje in de andere richting, kwestie van de parking tegenover de kroeg goed bereikbaar te houden. Ook de iets verderop gelegen Kloosterstraat - waar de vrije basisschool is gevestigd - wordt normaal enkelrichting (vanuit de Dorpsstraat naar Slangenbos). Mogelijk zal deze regeling alleen van kracht zijn bij het begin en het einde van de schooltijd. Dynamische verkeersborden zijn een optie. De definitieve bekrachtiging van dit alles moet nog gebeuren in de gemeenteraad. Overigens is de herinrichting van de kruispunten van de Dorpsstraat met de Boudewijnlaan bijna afgerond. Tegen de start van het bouwverlof zouden de werken volledig achter de rug moeten zijn. (KDC)