Motorcross terug na jaar afwezigheid 27 juli 2018

Na een jaartje onderbreking is er dit weekend opnieuw een VLM-motorcross in de Zandhovense deelgemeente Pulderbos. Voor het eerst zal die plaatsvinden op de Kleinheide. Het vroegere crossterrein aan de Kruisdreef (vlakbij de E34) is sinds vorig jaar niet meer beschikbaar. Dat was meteen ook de reden waarom er in 2017 voor het eerst sinds 1979 niet werd geracet, maar ondertussen vond organiserende club MC De Kempen een alternatief. Tussen de Kruisdreef en de Mastenbaan werden de voorbije dagen enkele weilanden ingericht als tijdelijk crossparcours (inclusief springbult). Parkeren kan op een weide in de buurt. Zowel op zaterdag als zondag zijn er heel de dag door wedstrijden in allerhande categorieën. Er is ook randanimatie voorzien: zo is er op zaterdagavond (tussen 20 en 24 uur) een tentfuif en op zondagnamiddag (tussen 14 en 15 uur) een demonstratie van een motorstuntteam.





(KDC)





