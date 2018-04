Montaco showt 'speeltje' van 58 meter hoog 17 april 2018

02u31 1 Zandhoven Een maximumhoogte van 58 meter, een maximale reikwijdte van 48 meter en een kostenplaatje van 800.000 euro: ziedaar de nieuwste torenkraan van de firma Montaco in cijfers.

Het bedrijf uit Pulle - een onderdeel van de Groep Maes - is Belgisch marktleider op het vlak van het verhuur van torenkranen en investeert dit jaar weer fors om dat te blijven.





"In 2018 zullen we drie nieuwe, hoogtechnologische kranen van het merk Spierings in gebruik nemen. Spierings is de Rolls Royce van de kranen", zeggen Greet Maes en Herman Tollenaers van Montaco. "Het eerste nieuwe exemplaar werd nu dus geleverd, de rest volgt later dit jaar. Het gaat om grote investeringen, maar er is nu eenmaal veel vraag naar onze kranen en als marktleider moet je durven innoveren."





Compact

In totaal zal Montaco eind dit jaar veertien mobiele torenkranen in gebruik hebben. Die worden onder andere ingezet in de bouwsector en voor het monteren van reclameborden op grote hoogte. "Het voordeel aan onze nieuwste aanwinsten is dat ze snel op te bouwen zijn en bovendien vrij compact zijn", klinkt het bij Montaco. "Vooral in stedelijke omgevingen is dat laatste een niet te onderschatten voordeel."





(KDC)