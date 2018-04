Montaco investeert in torenkranen 06 april 2018

Kraanverhuurbedrijf Montaco uit Pulle heeft drie nieuwe mobiele torenkranen aangekocht, om zijn positie als Belgisch marktleider te versterken. De eerste van die hoogtechnologische kranen wordt deze maand geleverd, de andere twee volgen later dit jaar. Montaco is een onderdeel van de Groep Maes, die onder andere ook hoogwerkers verhuurt en verder bekend is van de productie van zogenaamde 'kreukelpalen'. Hoeveel Montaco exact investeert in het nieuwe materiaal raakte niet bekend. (KDC)