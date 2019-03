Minister van Landbouw Koen Van den Heuvel gaat langs bij melkveebedrijf ‘De Hoeve’ Ewelina Verhulst

14u59 0 Zandhoven Hoog bezoek in Pulle. Minister van Landbouw Koen Van den Heuvel wil de landbouwsector beter leren kennen en bezoekt daarom woensdag een aantal innovatieve bedrijven. Eén van die bedrijven is de alombekende ‘De Hoeve’ in Pulle bij Zandhoven.

De 33-jarige landbouwer Jef De Schutter die samen met zijn zus mee in het melkveebedrijf van zijn ouders stapt, krijgt hoog bezoek op een woensdagmiddag. Minister van Landbouw Koen Van den Heuvel gaat vrijwillig langs bij enkele innovatieve bedrijven en daar hoort ‘De Hoeve’ in Pulle erbij.

Bezorgdheden

Jef kreeg via de Groene Kring, een vereniging voor jonge land- en tuinbouwers, te horen dat de minister langskomt en wilde hem maar al te graag een rondleiding geven op het landbouwbedrijf. “Hij leek mij oprecht geïnteresseerd. Ik heb dan ook ineens enkele bezorgdheden gedeeld met hem.” Waar hij zich dan zorgen over maakt? “Als landbouwer is het niet gemakkelijk om aan grond te geraken om onze producten te kunnen kweken. Dat is eigenlijk de basis van elk landbouwbedrijf. Grote veranderingen zullen er nu niet meer komen, want de verkiezingen zijn er al binnen twee maanden, maar ik hoop wel dat hij mijn bezorgdheid over de landbouwsector meeneemt naar de verkiezingen van 2024.”