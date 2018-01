Middenstandsraad wordt ZON (en wil meer volk bereiken) 02u25 0 BDF Johan De Schutter en William Vekemans.

De middenstandsraad van Zandhoven heet voortaan Zandhovens Ondernemers Netwerk (ZON) en gaat zijn werking updaten. William Vekemans en Johan De Schutter worden de nieuwe co-voorzitters in opvolging van Sven De Wever.





ZON wordt vanavond gelanceerd tijdens een openingsreceptie in het gemeentehuis. De middenstandsraad krijgt op die manier een moderner jasje. "In de eerste plaats proberen we meer ondernemers te mobiliseren. De middenstandsraad was vooral gericht op winkeliers, maar nu zien we het breder. Ook mensen met een vrij beroep - zoals een dierenarts - willen we aanspreken. Van de bijna zeshonderd ondernemingen in groot Zandhoven bereikten we er tot voor kort slechts een tachtigtal en dat cijfer hopen we nu op te trekken", zegt William Vekemans. "Verder is het jaarlijkse lidgeld afgeschaft", vult Johan De Schutter aan. "Ondernemers kunnen nu kiezen om al dan niet deel te nemen aan bepaalde evenementen die we organiseren en betalen dan een bijdrage per evenement." Op de kalender staan nu al een Italiaanse vertelavond (2 maart), de avondmarkt met optreden van De Romeo's (op 4 mei) en een ondernemersnacht (op 21 september). (KDC)