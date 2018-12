May Peeters valt uit de boot bij vorming schepencollege Kristof De Cnodder

11 december 2018

15u03 0

Het toekomstige schepencollege van Zandhoven werd vandaag bekend gemaakt. CD&V behield na de verkiezingen op 14 oktober de absolute meerderheid en aan het college verandert er amper iets. Enkel May Peeters is er vanaf 1 januari niet meer bij.

Luc Van Hove blijft zoals bekend op post als burgemeester en krijgt straks allemaal vertrouwde gezichten om zich heen. De huidige Zandhovense schepenen worden immers ook de nieuwe schepenen, met dien verstande dat de gemeente van hogerhand wordt verplicht om het voortaan met één schepen minder te doen. May Peeters – boegbeeld in deeldorp Viersel – valt op deze manier uit de boot. Van de huidige bestuursploeg was Peeters diegene die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de minste voorkeursstemmen kreeg (399).

Burgemeester Van Hove bedank May Peeters voor haar jarenlange inzet. Intussen werden haar bevoegdheden netjes verdeeld over de andere collegeleden. Zo krijgt Luc Van Hove zelf er Burgerlijke Stand bij, Mieke Maes Onderwijs, Steven Van Stayen Toerisme en Rudy Willems Bibliotheken en Ontwikkelingssamenwerking. Voor het overige blijft alles grotendeels het zelfde, al neemt Hans Soetemans de belangrijke post Financiën over van Luc Van Hove en wordt ook de volgorde van de schepenen gewijzigd. Zo is Joris Geens voortaan eerste schepen, en niet langer Steven Van Stayen. De CD&V-ploeg wil volgens Luc Van Hove haar ‘gedreven, aanwezige en verantwoordelijke’ beleid verder zetten.