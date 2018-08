Manager bij dag, urbexer bij nacht NICOLE MAAKT FOTOBOEK OVER LEEGSTAANDE GEBOUWEN KRISTOF DE CNODDER

22 augustus 2018

02u35 0 Zandhoven Nicole Hendriks is al elf jaar actief als 'urbexer' en brengt binnenkort een boek uit met foto's die ze maakte in verlaten gebouwen. "Ooit stond ik oog in oog met een gewapende man", vertelt de amateurfotografe. In oktober wordt haar boek voorgesteld met een expo in het districtshuis van Deurne.

'Secret Places in Plain Sight': dat is de titel van Nicole Hendriks' eerste fotoboek. Tussen 19 en 21 oktober wordt het werk voorgesteld tijdens een fototentoonstelling in het districtshuis van Deurne. "Elf jaar geleden las ik op internet voor het eerst over urbex. Tiens, 'dat wil ik ook eens proberen', dacht ik", zegt Nicole, die in het dagelijkse leven projectmanager is bij een educatieve uitgeverij. "Intussen maakte ik honderden foto's in leegstaande gebouwen en vond ik het tijd om één en ander te bundelen in een boek."





Urbexfotografie heeft onmiskenbaar iets spannends: je komt op mysterieuze plaatsen waar je vaak eigenlijk niet mag komen en helemaal ongevaarlijk is het niet. "Als je een vervallen gebouw binnenstapt, moet je natuurlijk altijd rekening houden met het feit dat er ergens iets naar beneden kan komen", aldus Nicole. "Ik heb het zelf nog niet meegemaakt, maar voor alle zekerheid ga ik steeds in groep fotograferen. Als er dan toch eens een ongeluk gebeurt, kan iemand anders hulp gaan halen. Soms kom je ook duistere figuren tegen. Zo botste ik in een oude kostschool in Frankrijk eens op twee mannen, waarvan één een pistool in de hand had. De twee lieten me met rust, maar het was toch schrikken."





Verboden terrein

Nicole werd ook al twee keer gevat door de politie. "Eén keer in België en één keer in Italië. We werden betrapt op verboden terrein, maar konden de agenten er gelukkig van overtuigen dat we geen slechte bedoelingen hadden", glimlacht Nicole. "Ik zal trouwens nooit iets stuk maken om ergens binnen te geraken. Alleen als er al een raam of deur open staat, betreed ik een gebouw. Verder doe ik zelden leegstaande woningen, omdat ik dat te privé vind."





Staan wel op Nicoles lijstje: kastelen, kerken, scholen, bedrijven, ziekenhuizen, gevangenissen, enzovoort. In de loop der jaren maakte ze foto's in heel Europa. Af en toe schiet ze ook plaatjes in eigen streek. (Eén van de foto's bij het artikel is genomen in de buurt van Zandhoven, maar de exacte locatie houdt Nicole liever geheim, red.) "Kwestie van geen duistere figuren of vandalen op slechte ideeën te brengen. Zelf zoek ik nieuwe locaties meestal op via Google Earth. Het speuren naar goede plekjes is al deel van het plezier. Ook mijn man vindt mijn hobby trouwens best leuk. Hij gaat nooit mee fotograferen, maar pikt wel de bijhorende reizen mee. En onze drie zonen vinden het gewoon cool dat ik me bezig hou met urbexfotografie."





'Secret Places' kost 34,95 euro en kan worden besteld via de site van Nicole, www.nicolehendriks.com.