Man van 920 stemmen komt niet meer op 05 september 2018

Geert Van Laer - die als gemeenteraadslid voor N-VA begon aan deze legislatuur, maar sinds anderhalf jaar zetelt als onafhankelijke - gaat bij de verkiezingen op 14 oktober niet meer opkomen.





Van Laer overwoog een tijdje om met een eigen politieke beweging op de proppen te komen, maar dat idee werd nooit concreet. "Ik vond een nieuwe professionele uitdaging, waardoor ik onvoldoende tijd kon investeren in de opstart van een nieuw politiek project. Eind dit jaar zeg ik de gemeentepolitiek dan ook vaarwel. Al sluit ik niet helemaal uit dat ik me ooit opnieuw zal engageren", verklaart Van Laer.





In 2012 was de man als lijsttrekker van N-VA nog goed voor 920 stemmen. Enkel burgemeester Luc Van Hove en eerste schepen Steven Stayen (beiden CD&V) deden beter.





Zaterdag zal blijken wie stemmenkanon Van Laer moet vervangen als lijstaanvoerder bij N-VA, want dan maakt de Zandhovense afdeling haar ploeg voor de stembusslag bekend. (KDC)