Louis (83) krijgt eigen wielerkoers 16 juni 2018

02u49 0

In Viersel wordt komende zondag voor het eerst de Grote Prijs Louis Mampay gereden. Dat is een wielerkoers voor recreanten. Louis Mampay - een 83-jarige boomkweker - is blij verrast dat er een wedstrijd naar hem werd vernoemd.





"Ik vernam pas een paar weken geleden dat er een Grote Prijs Louis Mampay zou komen", vertelt Louis. "Het is een organisatie van het plaatselijke café De Cruyck en de wielerclub waar mijn zonen zijn aangesloten. Ons familiebedrijf sponsort die club en ik vermoed dat ze daarom iets speciaals wilden doen voor mij."





"Zelf heb ik nooit gekoerst, daar had ik gewoon geen tijd voor", gaat Louis verder. "Twee van mijn zonen waren vroeger wel coureur. Michel won zelfs vrij veel. Naar die wedstrijden ging ik wel eens kijken, maar mijn vrouw Elza zaliger was een veel fanatiekere supporter. Eigenlijk hadden ze de koers dus beter naar haar genoemd (lacht). Nu goed, zondag zal ik zeker van de partij zijn. Er werd me gevraagd om de winnaar te huldigen en dat doe ik met plezier."





De Grote Prijs Louis Mampay vertrekt om 15 uur aan de kerk van Viersel. Daar is ook de finishlijn getrokken. Om 11 uur is er ook al een kinderkoers. Inschrijven kan ter plaatse. (KDC)