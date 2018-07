Live Bait opent Tettenkotconcerten 31 juli 2018

In Massenhoven starten morgen de jaarlijkse Tettenkotconcerten. Elke woensdag van augustus is er een muzikaal optreden aan het Tettenkot, vlakbij de kerk. De band Live Bait bijt de spits af. Komen verder langs: Stage Revolver (op 8/8), The Cherry Pops (op 15/8), Jaco and the 2nd Rule (op 22/8) en Carl Smets (op 29/8).





De optredens zijn gratis. De plaatselijke Chiro heeft een drankstandje voor de dorstigen. (KDC)