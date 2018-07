Lezing over roadtrip door moslimlanden 04 juli 2018

In de gemeentelijke bibliotheek van Zandhoven vindt vanavond de lezing 'Meisjes, Moslims en motoren' plaats. Journalistes Gaea Schoeters en Trui Hanoulle komen vertellen over de roadtrip die ze maakten door enkele moslimlanden. Gedurende zeven maanden doorkruiste het duo op de motor maar liefst vijftien verschillende landen en dat leverde heel wat interessante verhalen en inzichten op. Vanaf 20 uur kan u komen luisteren in de bib. De toegang is gratis. (KDC)