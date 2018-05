Leerlingen VTI uit de bol tijdens minifestival 26 mei 2018

De leerlingen van het VTI hebben gisteren een stevig feestje gebouwd. De leerlingenraad kon immers het Stressfactorfestival van tv-zender TMF naar de school lokken. De scholieren konden zich een namiddagje uitleven op muziek van bekende dj's als Robert Falcon en Mark with a K. "De organisatie van dit festival kostte zesduizend euro. Dat geld brachten we zelf bijeen via sponsoring en de verkoop van frisdranken tijdens de optredens", zegt Dylan Vlasselaer van de leerlingenraad. "Naast onze sponsors moeten we ook de directie bedanken omdat zij groen licht gaf voor dit initiatief."





Overigens waren de leerlingen van het VTI zo attent om ook enkele jongeren uit te nodigen die momenteel in het revalidatiecentrum van Pulderbos verblijven. (KDC)