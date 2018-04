Leerlingen VTI helpen goede doelen én milieu 10 april 2018

Zowat 750 leerlingen en leerkrachten van het Vrij Technisch Instituut (VTI) van Zandhoven ondernamen een sponsortocht van tien kilometer voor twee goede doelen. Ze zamelden zo geld in voor Colomb18 en vzw Feestvarken. Colomb18 is een project waarbij een dertigtal Zandhovense jongeren vrijwilligerswerk gaat doen in Colombia. Vzw Feestvarken bezorgt jarige kinderen uit minderbedeeldegezinnen een cadeau. Een speciale vermelding bij de sponsorloop van het VTI gaat naar de klas van klastitularis Kris De Ridder. De leerlingen in kwestie maakten er in één moeite ook een zwerfvuilopruimactie van. Dat leverde liefst acht volle vuilniszakken op.





