Laatste fase werken Boudewijnlaan 17 april 2018

02u36 0

De derde en laatste fase van de wegenwerken in de Boudewijnlaan in Pulle is gisteren van start gegaan. In deze fase komt het kruispunt van de Boudewijnlaan met de Dorpsstraat (aan de kant van Grobbendonk) aan de beurt. Het verkeer zal gedurende de werkzaamheden beurtelings kunnen passeren over één rijstrook. Een tijdelijk verkeerslicht regelt de verkeersstromen. Vanuit de Fatimalaan is er ook éénrichtingsverkeer richting Boudewijnlaan. Het centrum van Pulle is bereikbaar via de Torenstraat. Fietsers krijgen dan weer een aparte toegang op het kruispunt zelf. Verder dient u tijdens de werken rekening te houden met een parkeerverbod in de Torenstraat (kant Pulle Centrum). Parkeren kan voortaan op de vernieuwde parking in die zelfde Torenstraat, maar dan aan de kant van de Le Grellelei. Fase drie van de heraanleg zal naar schatting zes weken duren. (KDC)