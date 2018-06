Kunstgras Blackbirds over zes à acht weken klaar 15 juni 2018

Op het B-terrein van Massenhoven VC zijn dezer dagen geen voetballers, maar graafmachines actief.





Gisteren werd immers begonnen met de aanleg van een kunstgrasveld voor de lokale hockeyclub Blackbirds. Zoals bekend bereikten Blackbirds en Massenhoven VC een gebruiksovereenkomst omtrent de accommodatie in de Kerkstraat. Blackbirds droomde al langer van een kunstgrasveld en investeert ongeveer een half miljoen in de aanleg ervan.





"Met de start van de werken is onze droom alweer een stapje dichterbij", glundert voorzitster Catherine Backaert. "Als alles normaal verloopt zou het kunstgras er over zes tot acht weken moeten liggen. Van 6 tot 8 augustus organiseren we een zomerstage voor onze jeugd en dan hopen we toch al op ons nieuwe veld terecht te kunnen." (KDC)