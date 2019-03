Kroegbaas Danny van ‘Het Anker’ combineert café met voltijdse job: “Ik klop gemakkelijk 70 uren per week” Ewelina Verhulst

31 maart 2019

10u43 0 Zandhoven Danny Kesselaers begon al op zijn 16e te werken in de horeca en heeft sindsdien de microbe te pakken. Hij doet gemakkelijk 70 uren per week in combinatie met zijn voltijdse job als veiligheidscontroleur. En hij denkt nog lang niet aan stoppen met werken.

Danny Kesselaers is 47 jaar en samen met zijn vrouw - die door iedereen ‘Pruts’ wordt genoemd omdat ze niet van de grootsten is - hebben ze een dochter van 12. Een tof gezin, maar valt moeilijk te combineren met een werkweek van 70 uur. Naast zijn voltijdse job als veiligheidscontroleur staat Danny van donderdag tot en met zondag achter de toog van café ‘Het Anker’ in Pulle.

Start van zijn carrière

Op zijn 16e is Danny als student in de horeca beland. Zijn eerste bijverdienste was dancing Cap 3000 in Grobbendonk. Sindsdien heeft hij de microbe te pakken en laat hij de horeca niet meer los. Hij heeft wel nog eerst legerdienst gedaan, maar kon het niet laten om terug in het caféleven te stappen. “Na die legerdienst heb ik af en toe eens mogen werken tijdens evenementen in café ‘Het Anker’. Dat heb ik dan een paar jaar gedaan en heb dan op mijn 27ste het café overgenomen in 2000.”

“Met ‘Het Anker’ beleefde ik echt de gouden jaren, maar de interesse van de jeugd ligt echt helemaal anders in anno 2019" Danny Kesselaers

Gouden jaren

Van de tientallen cafés in Groot Zandhoven is zijn café een van de enigen die na zoveel jaar nog goed draait. Het is dan ook al 25 jaar lang het stamcafé voor de supporters van voetbalclub S.K. Lierse en KFC Pulle. Ook supporters van de Rode Duivels zitten in het café van Danny. Het is duidelijk dat café ‘Het Anker’ een vaste waarde is in Groot Zandhoven, maar Danny merkt wel dat er een verschil is tegenover de beginjaren van 2000. “In die tijd was de GSM pas op de markt, Facebook bestond zelfs nog niet en het aanbod van festivals was toen veel kleiner dan nu. Ik heb toen echt nog de gouden jaren beleefd toen klanten al om 7 uur ‘s avonds afspraken in ‘t café. Dat was de Facebook van toen eigenlijk, hé. De interesse van de jeugd ligt echt helemaal anders in anno 2019. Zij gaan liever een avond weg richting Antwerpen.”

Ik krijg vaak te horen: ‘Papa is nooit thuis...’ Dat doet mij heel veel pijn, maar het café is mijn passie. Danny Kesselaers

Amper thuis

Na 19 jaar staat Danny nog steeds als kroegbaas in ‘Het Anker’ en werkt hij theoretisch gezien 9 op 7. Van maandag tot en met vrijdag werkt hij als veiligheidscontroleur op een werf en daarnaast is hij in bijberoep kroegbaas van donderdag- tot en met zondagavond. Een werkweek van gemakkelijk 70 uren, maar hij is het werken nog lang niet beu. “Als je uw werk niet beschouwt als een passie, is dat onmogelijk om die 70 uren vol te houden en dat elke week opnieuw.” Ook staat Danny alleen in het café. Af en toe komt zijn ‘vrouwke’ wel eens een handje helpen, maar uiteindelijk ziet hij haar en zijn dochter amper. “Ze is intussen al 12 jaar en krijg dan vaak te horen: ‘Papa is nooit thuis...’ Dat doet mij heel veel pijn, maar het café is mijn passie. Ik zal ‘Het Anker' nooit kunnen loslaten.”