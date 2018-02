Kluis gestolen 20 februari 2018

Dieven hebben zondagnacht ingebroken bij het carrosseriebedrijf Van Laer in de Langestraat. De daders gingen er aan de haal met een kluis die in het bureel stond en naar schatting zo'n tweehonderd kilogram zou wegen. Ook de kassa van het bedrijf werd opengebroken. Later op de dag bleek de kluis opengebroken teruggevonden zijn in Luxemburg. Na hun inbraak hebben de dieven overigens ook hun werkmateriaal achtergelaten bij Van Laer. De voorbije weken waren er in Zandhoven al meerdere inbraken waaronder twee aan de Liersebaan. (VTT)