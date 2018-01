Klavertje Vier-sel schenkt cheque aan vzw Feestvarken 31 januari 2018

02u35 0

Basisschool Klavertje Vier-sel overhandigde onlangs symbolisch een cheque ter waarde van 2.132,80 euro aan de vzw Feestvarken. Het ging om de opbrengst van enkele acties die de leerlingen organiseerden in het kader van De Warmste Week. Vzw Feestvarken schenkt verjaardagspakketten aan kinderen die opgroeien in een kansarme omgeving. Ook in groot Zandhoven gaat Feestvarken jaarlijks langs bij een vijftigtal gezinnen.





(KDC)