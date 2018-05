Kevin Kodak wint cultuurprijs 18 mei 2018

Heemkundige Kevin Verboven sleepte de jaarlijkse cultuurprijs van de gemeente Zandhoven in de wacht. De inwoner van Massenhoven staat bekend als 'Kevin Kodak', omdat hij op heel wat lokale evenementen foto's maakt voor het nageslacht. "Tijdens de uitreiking van de cultuurprijs was ik aanwezig als fotograaf. Groot was mijn verbazing toen ik zelf de laureaat bleek te zijn. Ik kreeg een mooi beeldje, enkele aankoopbonnen en een bos bloemen."





(KDC)