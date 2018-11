Kersvers friturist noemt zaak naar zijn hond Kristof De Cnodder

26 november 2018

Op de Liersebaan in Massenhoven is vandaag de nieuwe frituur Qwinta’s open gegaan. Uitbater Steve Somers (41) noemde zijn zaak naar zijn Tervurense herdershond.

De uit Broechem afkomstige Steve Somers speelde al langer met het idee om een eigen zaak te openen. Aanvankelijk dacht hij aan een broodjesbar, maar uiteindelijk koos hij er voor om frieten te gaan bakken, iets wat hij jaren geleden al deed in bijberoep. “Ik werkte als magazijnier bij Pauwels Sauzen, maar was een beetje uitgekeken op mijn job”, vertelt Steve. “Toen ik de kans kreeg om op de Liersebaan een pand te kopen, besloot ik de sprong te wagen. De locatie is ideaal: er is veel passage en er zijn weinig frituren in de buurt. Uiteraard gaan we hier sauzen van mijn vroegere werkgever serveren.”

De afgelopen maanden stak Steve veel tijd in verbouwingswerken. “Vroeger was het hier een gewone woning. We hebben serieus moeten kappen en breken, maar het is ons gelukt. Met mijn gezin ga ik trouwens boven de zaak wonen en mijn stiefdochter komt mee in de frituur staan”, gaat Steve verder. Steves hond speelde dan weer een rol in de naamgeving van de onderneming. “In de periode dat we Qwinta in huis haalden begon ik ook te dromen van een leven als zelfstandige. Vandaar dat ik de frituur nu naar onze hond noemde.”